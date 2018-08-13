В Госдуме отреагировали на слова экс-командира "Айдара" о возвращении Крыма

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Кровожадность стала входным билетом в украинский политес, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова депутата Верховной рады Сергея Мельничука о боевых действиях в Крыму.

Мельничук, бывший командир националистического батальона "Айдар", ранее заявил в интервью каналу "112 Украина", что боевые действия в Крыму надо было начинать еще четыре года назад, теперь отвоевать полуостров значительно сложнее.

"Сожаление о несостоявшемся кровопролитии стало фирменным мейнстримом для украинских политиков. Страшно слышать от известных киевских политиков о том, как они сожалеют, что не начали войну. Во что бы это вылилось? В тысячи жертв, в стёртые с лица земли украинские военные базы, а над Крымом все равно реял бы российский флаг. Кровожадность стала входным билетом в украинский политес", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению политика, Мельничук "должен радоваться" тому, что четыре года назад в Крыму не было конфликта, так как иначе "он сейчас сидел бы не в депутатском кресле, а в фильтрационном лагере для военнопленных".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>