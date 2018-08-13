Суд снял с выборов в гордуму Екатеринбурга актрису из "Уральских пельменей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Ленинский суд Екатеринбурга отменил регистрацию актрисы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой на выборах в городскую думу, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

"Ленинский суд отменил решение окружной комиссии о регистрации Михалковой на выборы", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что иск подал кандидат от "Партии пенсионеров" Рустэм Казыханов.

Михалкова подавала документы для регистрации кандидатом на выборах в городскую думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца по девятому округу. По этому же округу, помимо Михалковой, подали документы пять кандидатов: Роман Тихонов от ЛДПР, Юрий Лесников от "Яблока", Виталий Чачин от "Справедливой России", Елена Дерягина от "Единой России" и Денис Курочкин от КПРФ.

Юлия Михалкова в 2016 году для участия в выборах депутатов Госдумы выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование "Единой России". По итогам праймериз участница шоу "Уральские пельмени" заняла третье место, но позже сняла свою кандидатуру.