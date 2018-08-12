Эксперт оценил предостережение Шойгу для Германии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Совет министра обороны России Сергея Шойгу главе военного ведомства ФРГ Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю должен стать серьезным поводом для Германии пересмотреть антироссийскую политику, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Игорь Коротченко.

Ранее Ляйен заявила, что необходимо ужесточение курса в отношениях с Москвой. В интервью телеканалу "Россия 24" Шойгу предостерег немецкую коллегу от опрометчивых шагов и посоветовал "спросить у дедушек", что значит разговаривать с Россией с позиции силы.

"Заявление Шойгу — серьезное предупреждение Германии, которая два раза развязывала кровопролитные войны. Это повод для нее переосмыслить антироссийские настроения", — сказал РИА Новости в воскресенье Коротченко.