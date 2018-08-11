Депутата исключили из ЕР после скандала в саратовском баре "Куршевель"

САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Ровенский местный политический совет "Единой России" исключил из партии районного депутата Савву Коргунова за недостойное поведение в одном из баров Саратова, сообщает региональное отделение партии.

По данным партийцев, 5 августа в местных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Ровенского районного собрания Саввы Коргунова. Информационное агентство "Свободные новости. FreeNews-Volga" сообщало, что депутат отказался оплачивать счет, охранники вызвали полицию, Коргунов заявил, что является депутатом, а потому его задержание будет незаконным. По данным издания, Коргунов ушел из бара, так и не расплатившись. Саратовский региональный исполком партии организовал проверку по этому факту.

"Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета "Единой России" за дискредитирующие действия. Данное решение принято на заседании местного политсовета партии 11 августа… Меры по отношению к Савве Коргунову приняты по результатам всесторонней проверки", — говорится в сообщении.

По информации партии, Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.