Отношения России и Греции выше политической конъюнктуры, заявил Степашин

АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин заявил, что в России дорожат дружбой с Грецией и отношения стран не должны зависеть от международной политической конъюнктуры.

"Добрые отношения между Россией и Грецией — наше общее достояние. Мы дорожим многовековыми традициями дружбы, сложившимися между нашими народами", — говорится в приветствии Степашина организаторам, участникам и гостям благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века".

Степашин является председателем оргкомитета фестиваля, который проходит в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа.

"Прочный фундамент сотрудничества — общие цивилизационные ценности, православная культура, искренняя взаимная симпатия. Партнерство наших стран не должно зависеть от колебаний международной политической конъюнктуры. Задача народов России и Греции — беречь и приумножать наше богатое историческое наследие!" – говорится в его приветствии, опубликованном на сайте фестиваля.

Степашин напомнил, что в этом году отмечаются знаменательные даты — 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве и 190-летие установления дипломатических отношений между Россией и Грецией, а первым главой независимого греческого государства и человеком, установившим дипломатические отношения с Россией, стал граф Иоанн Каподистрия.

"В России Каподистрия наиболее известен благодаря своей успешной деятельности на посту министра иностранных дел Российской империи", — отметил глава ИППО.

Накануне против деятельности ИППО в Греции выступило министерство иностранных дел Греции, обвинившее общество в связях с царской охранкой. В заявлении греческого МИДа в связи с зеркальными ответным мерами России на высылку российских дипломатов говорится о попытке "навязать присутствие Православного Имперского Палестинского Общества, организации, созданной в 19-м веке секретными службами царей, целью которой является де-элленизация патриархов Ближнего Востока". По данным греческих СМИ, ранее МИД Греции запретил въезд в страну заместителю председателя греческого отделения ИППО.

Греческий МИД также назвал Россию "товарищем Турции по оружию" и заявил, что Москва не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.

Фестиваль в Керкире проходит в третий раз. В его программе — выставки, посвященные первому правителю Греции Иоанну Каподистрия и русскому адмиралу Федору Ушакову.

В Греции адмирала Ушакова почитают как святого — он освобождал Корфу от французских войск, проявил себя как искусный организатор и политик при создании греческой Республики Семи Островов. Ушаков участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов.