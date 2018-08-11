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Политика

Отношения России и Греции выше политической конъюнктуры, заявил Степашин

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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСергей Степашин. Архивное фотоСергей Степашин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин заявил, что в России дорожат дружбой с Грецией и отношения стран не должны зависеть от международной политической конъюнктуры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Лавров назвал дружбу России и Греции прочной основой для взаимодействия
"Добрые отношения между Россией и Грецией — наше общее достояние. Мы дорожим многовековыми традициями дружбы, сложившимися между нашими народами", — говорится в приветствии Степашина организаторам, участникам и гостям благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века".

Степашин является председателем оргкомитета фестиваля, который проходит в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа.

"Прочный фундамент сотрудничества — общие цивилизационные ценности, православная культура, искренняя взаимная симпатия. Партнерство наших стран не должно зависеть от колебаний международной политической конъюнктуры. Задача народов России и Греции — беречь и приумножать наше богатое историческое наследие!" – говорится в его приветствии, опубликованном на сайте фестиваля.

Степашин напомнил, что в этом году отмечаются знаменательные даты — 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве и 190-летие установления дипломатических отношений между Россией и Грецией, а первым главой независимого греческого государства и человеком, установившим дипломатические отношения с Россией, стал граф Иоанн Каподистрия.

Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным
"В России Каподистрия наиболее известен благодаря своей успешной деятельности на посту министра иностранных дел Российской империи", — отметил глава ИППО.

Накануне против деятельности ИППО в Греции выступило министерство иностранных дел Греции, обвинившее общество в связях с царской охранкой. В заявлении греческого МИДа в связи с зеркальными ответным мерами России на высылку российских дипломатов говорится о попытке "навязать присутствие Православного Имперского Палестинского Общества, организации, созданной в 19-м веке секретными службами царей, целью которой является де-элленизация патриархов Ближнего Востока". По данным греческих СМИ, ранее МИД Греции запретил въезд в страну заместителю председателя греческого отделения ИППО.

Греческий МИД также назвал Россию "товарищем Турции по оружию" и заявил, что Москва не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.

Фестиваль в Керкире проходит в третий раз. В его программе — выставки, посвященные первому правителю Греции Иоанну Каподистрия и русскому адмиралу Федору Ушакову.

В Греции адмирала Ушакова почитают как святого — он освобождал Корфу от французских войск, проявил себя как искусный организатор и политик при создании греческой Республики Семи Островов. Ушаков участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов.

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