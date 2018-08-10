Собянин встретился с муниципальными депутатами - волонтерами своего штаба

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с муниципальными депутатами, ставшими волонтерами его штаба, чтобы рассказать о своей предвыборной программе, сообщается на официальном сайте Собянина и его избирательного штаба.

"Муниципальных депутатов, которые стали волонтерами нашего штаба и готовы включиться в агитацию за Сергея Собянина в своих районах, уже больше тысячи. О своей предвыборной программе и о том, что уже сделано, представителям муниципалитетов рассказал сам кандидат", — говорится в сообщении.

Он выразил уверенность, что москвичи любят свой город, но также подчеркнул, что "любовь должна быть взаимной, чтобы город отзывался и заботился". Именно поэтому в "Зарядье" появился парк, стала пешеходной Никольская улица, были реконструированы Биржевая площадь, Тверская улица и многие другие исторические улочки столицы.

Также Собянин в своем выступлении уделил внимание новой программе комплексного развития столицы — проекту "Мой район".

"Этот проект каждый год будет совершенствоваться с учетом поступающих предложений", — цитирует сайт его слова.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.