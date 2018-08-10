Помпео заявил Лаврову о желании США улучшать отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе госдепартамента.
В среду США объявили, что готовятся ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, которые предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.