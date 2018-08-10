Лавров заявил Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым. 9 апреля 2018. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым. 9 апреля 2018. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона.

Новые санкции против России

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей". Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", — заявил Лавров, слова которого приводит российский МИД.

Ранее на этой неделе Вашингтон объявил о новых экономических ограничениях, вводимых в отношении Москвы из-за якобы "использования Россией химоружия в Солсбери".

Санкции делятся на два пакета. Первый вступит в силу через 15 дней после объявления и включает в себя запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

В санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, внесли, в том числе, возможное понижение уровня дипломатических отношений и почти полное прекращение американского экспорта. При этом в Вашингтоне предусмотрели отказ от второго пакета, если Россия гарантирует неприменение химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.

Инцидент в Солсбери

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов не последовало. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.