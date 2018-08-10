Минюст внес "Молодежную правозащитную группу" в реестр иноагентов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Молодежная правозащитная группа" 10 августа была включена в реестр НКО-иноагентов, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

"Десятого августа 2018 года Минюст России включил автономную некоммерческую организацию по оказанию услуг в области защиты прав человека "Молодежная правозащитная группа" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в сообщении.

Поясняется, что факт ее соответствия признакам НКО-иноагента установлен в ходе проведения главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу плановой документарной проверки.