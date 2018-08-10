Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств также рассмотрели график контактов на различных уровнях.