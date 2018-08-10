Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым и кризис в Сирии

ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в пятницу обсудили ситуацию вокруг голодовки осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова, а также ситуацию в Сирии, сообщает в пятницу Елисейский дворец.

"В продолжение своих предшествующих обсуждений два президента обсудили ситуацию Олега Сенцова, держащего голодовку с середины мая. Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается, и необходимостью России срочно найти гуманитарное решение для этой ситуации", — отмечается в коммюнике администрации французского лидера.

Также главы государств обсуждали вопрос сирийского кризиса. "Президент Республики вновь заявил о важности нахождения инклюзивного политическое решения, которое единственное сможет позволить установить мир и стабильность в Сирии", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что "обмен информацией между Россией и Францией продолжится в ближайшие недели на уровне министров и спецпосланников".

"Два президента условились заново обсудить это в начале сентября", — подчеркивают в Елисейском дворце.