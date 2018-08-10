"Без хайпа": в ОП РФ рассказали о подготовке к единому дню голосования

Без хайпа: в ОП РФ рассказали о подготовке к единому дню голосования

Без хайпа: в ОП РФ рассказали о подготовке к единому дню голосования

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Процесс регистрации на выборах губернаторов для тех, кто ведет серьезную, долговременную работу, стал проще. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

В ходе пресс-конференции он представил доклад Фонда исследования проблем демократии "Итоги регистрации кандидатов на выборах губернаторов и на выборах в ГД в 2018 году". Григорьев отметил, что анализ регистрации кандидатов в губернаторы был проведен во всех 22 регионах за 2018 год, данные по этим же самым регионам были сравнены с ситуацией на прошлых выборах губернаторов.

Он заявил, что муниципальный фильтр на выборах, несмотря на недостатки, доказывает работоспособность. По его словам, в избирательной кампании принимают участие только ответственные политические силы, которые ведут реальную работу.

"Требование получения поддержки муниципальных депутатов не позволяет идти на выборы тем, кто идет только ради чистого самопиара или, как сейчас принято говорить, хайпа", — отметил Григорьев.

Как отметил член ОП РФ, данные доклада свидетельствуют, что наибольшее количество зарегистрированных кандидатов приходится на партии, которые активно работают на муниципальном уровне, ведут долговременную работу.

Политическая конкуренция сохраняется

Как рассказал Григорьев, данные, представленные в докладе, опровергают мнение о том, что за последние годы на выборах губернаторов уменьшилась конкуренция.

По его словам, число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов в 2018 году практически аналогично прошлым выборам, и это позволяет сделать вывод о сохранении политической конкуренции с поправкой на увеличение прозрачности, честности и законности выборов для общественного контроля избирательного процесса.

"Первый вывод, что мы видим. У нас практически одинаковое количество зарегистрированных кандидатов по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами в данных регионах", — сказал Григорьев на конференции в пятницу, представляя доклад.

Как отметил член ОП, разница составляет менее 4%, что свидетельствует о том, что за пять лет, прошедших с момента прошлых выборов губернаторов, в этих регионах "произошла нормализация и стабилизация электоральной системы в России и ее функционирование носит совершенно естественный характер".

Участвовать стало проще

Политическим силам стало намного проще участвовать в выборах губернаторов в 2018 году в сравнении с предыдущими, заявил Григорьев.

Он также отметил, что это свидетельствует о лучшей подготовке кандидатов и партий к избирательным процессам.

"Всем ответственным политическим силам стало проще участвовать в выборах губернаторов, по сравнению с предыдущими выборами — почти в два раза. Там — 75 отказов [в регистрации], а сейчас — 35 отказов. Это одновременно свидетельствует о том, что ответственные кандидаты и партии стали готовиться лучше, стали готовиться к выборам заранее", — сообщил Григорьев.

Наблюдатели

В ходе пресс-конференции член общественной палаты Москвы Александр Шарлай заявил, что корпус наблюдателей от учреждения, который который показал эффективность во время президентской выборной кампании, будет сформирован для контроля хода голосования на выборах мэра столицы.

"Накануне президентских выборов в составе общественного штаба впервые был сформирован корпус наблюдателей общественной палаты Москвы… Опыт был признан успешным, получил всестороннее одобрение… На выборах мэра Москвы в структуре общественного штаба вновь сформируют корпус наблюдателей. Набор наблюдателей завершился 6 августа, которые в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, будут обеспечивать тотальный общественный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов", — сказал журналистам Шарлай.

По его словам, получены заявки от 4908 человек, из них 2200 человек уже были общественными наблюдателями на президентских выборах.

Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы: действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

Представитель общественной палаты Московской области Олег Стогов добавил, что к наблюдению за выборами в Подмосковье будут привлечены студенты, в том числе иностранные.

"Впервые мы привлекаем к общественному наблюдению студентов тех вузов, которые работают на территории Московской области. В первую очередь это МГИМО, Российский государственный социальный университет и Московский государственный областной университет. По инициативе председателя общественной палаты Московской области и ректора МГИМО Торкунова Анатолия Васильевича к наблюдениям на выборах будут привлечены в том числе и иностранные студенты, которые проходят обучение в МГИМО", — сказал Стогов.