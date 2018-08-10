Почти 60% выдвинутых кандидатов прошли регистрацию на выборах глав регионов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Регистрацию на выборах глав регионов прошли почти 60% выдвинутых кандидатов — сейчас в борьбе за губернаторские кресла в 22 регионах продолжают участвовать 103 кандидата, немногим более 20% кандидатов получили отказ в регистрации, почти столько же отказались от дальнейшего участия в выборах, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В ходе заседания в пятницу она напомнила, что на прямых выборах высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября в 22 регионах страны, выдвигались 172 кандидата, в том числе 25 самовыдвиженцев. Остальные 147 человек были выдвинуты 34 партиями.

"В целом 103 кандидата зарегистрированы, то есть почти 60% — 59,88% от числа выдвинутых кандидатов; в их числе 100 человек, выдвинутых 17 партиями, и три кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения", — проинформировала Памфилова.

Глава ЦИК также уточнила, что на выборах этого уровня "35 кандидатам отказано в регистрации, то есть немного более 20% от числа выдвинутых кандидатов". В их числе 29 партийных кандидатов и шестеро самовыдвиженцев. Еще 34 кандидата в губернаторы из числа выдвигавшихся, по словам Памфиловой, сами отказались от дальнейшего участия в выборах.