Эксперт: агитационная кампания перед выборами в сентябре пройдет спокойно

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агитационная кампания перед единым днем голосования в России пройдет достаточно спокойно, считает председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.
По словам Кузнецова, итоги периода регистрации кандидатов также показывают, что электоральная система страны находится в стабильном состоянии, основные ее участники определены и представляют парламентские партии.
"Политическая система сложилась, присутствующие в парламенте партии играют в высшей лиге, их ресурсы существенно сильнее, они работают лучше и активнее, чем кто бы то ни был, что дает им возможность выдвигать своих кандидатов во власть на всех уровнях", — отметил эксперт.
Ранее эксперты ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" представили доклад об итогах этапа выдвижения и регистрации кандидатов на региональных выборах, которые состоятся 9 сентября. Согласно документу, из 63 политических партий, имеющих право участия в выборах всех уровней, лишь около половины воспользовались такой возможностью.