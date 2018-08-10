Эксперт: агитационная кампания перед выборами в сентябре пройдет спокойно

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агитационная кампания перед единым днем голосования в России пройдет достаточно спокойно, считает председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

"Сентябрьский единый день голосования — не первые выборы в текущем году. Были президентские выборы, на них политические силы, партии потратили значительные ресурсы, поэтому я думаю, что сейчас они пойдут по пути спокойной, экономной избирательной кампании, без каких-либо попыток взорвать ситуацию, совершить какие-то переворачивающие повестку шаги", — заявил он в комментарии РИА Новости.

По словам Кузнецова, итоги периода регистрации кандидатов также показывают, что электоральная система страны находится в стабильном состоянии, основные ее участники определены и представляют парламентские партии.

"Политическая система сложилась, присутствующие в парламенте партии играют в высшей лиге, их ресурсы существенно сильнее, они работают лучше и активнее, чем кто бы то ни был, что дает им возможность выдвигать своих кандидатов во власть на всех уровнях", — отметил эксперт.

Ранее эксперты ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" представили доклад об итогах этапа выдвижения и регистрации кандидатов на региональных выборах, которые состоятся 9 сентября. Согласно документу, из 63 политических партий, имеющих право участия в выборах всех уровней, лишь около половины воспользовались такой возможностью.