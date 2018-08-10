ОП Москвы сформирует корпус наблюдателей для работы на выборах мэра столицы

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, который показал свою эффективность во время президентской выборной кампании, будет сформирован для контроля хода голосования на выборах мэра столицы, сообщил член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.

"Накануне президентских выборов в составе Общественного штаба впервые был сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы… Опыт был признан успешным, получил всестороннее одобрение… На выборах мэра Москвы в структуре общественного штаба вновь сформируют корпус наблюдателей. Набор наблюдателей завершился 6 августа, которые в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, будут обеспечивать тотальный общественный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов", — сказал журналистам Шарлай.

По его словам, для включения в корпус наблюдателей получены заявки от 4908 человек, из них 2200 человек уже были общественными наблюдателями на президентских выборах.

Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.