Муниципальный фильтр не позволяет делать из выборов цирк, заявили в ОП

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр, несмотря на недостатки, не дает устраивать из выборов цирк кандидатам-самопиарщикам, участвующим в кампании ради хайпа, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Григорьев в пятницу, в ходе пресс-конференции, представил доклад Фонда исследования проблем демократии "Итоги регистрации кандидатов на выборах губернаторов и на выборах в ГД в 2018 году". По его словам, анализ регистрации кандидатов в губернаторы был проведен во всех 22 регионах за 2018 год, данные по этим же самым регионам были сравнены с ситуацией на прошлых выборах губернаторов.

"Приведенная цифра красноречиво показывает, что муниципальный фильтр, несмотря на все его недостатки, доказывает свою работоспособность. В избирательной кампании принимают участие только ответственные политические силы, которые ведут реальную работу. Вспомнив 90-е года, мы понимаем, что эти выборы часто превращались в такой цирк, постоянно идущий, именно муниципальный фильтр не позволил этому цирку продолжаться бесконечно", — заявил Григорьев в ходе конференции.

Член ОП РФ отметил, что данные доклада очевидно свидетельствуют о том, что наибольшее количество зарегистрированных кандидатов, приходится на те партии, которые активно работают на муниципальном уровне, ведут долговременную работу.

"Основное количество принимающих участие в выборах представителей этих партий — это серьезные региональные политики и ведущие политические силы страны, от них и идет основная масса кредитов. Вот, если посчитать 4 партии у нас, 4 парламентских партии наиболее активно, которые работают в регионах, от них идет 75 человек, а от всех остальных партий, тоже, если посмотреть на экране, идет 25 человек, то есть в три раза меньше", — заключил Григорьев.