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Политика

В ОП рассказали о подготовке к выборам губернаторов в 2018 году

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов в 2018 году практически аналогично прошлым выборам, что позволяет делать вывод о сохранении политической конкуренции, с очевидной поправкой на увеличение прозрачности, честности и законности выборов для общественного контроля за избирательным процессом, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Выборы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Регистрацию на губернаторских выборах прошли 43 кандидата
"Первый вывод, что мы видим. У нас практически одинаковое количество зарегистрированных кандидатов по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами в данных регионах. В 2018 году — 103 человека,…а на прошлых выборах, в том числе это 2013, 2014, 2015 год и так далее, в прошлых выборах — 107 человек", — сказал Григорьев на конференции в пятницу, представляя доклад Фонда исследования проблем демократии: "Итоги регистрации кандидатов на выборах губернаторов и на выборах в ГД в 2018 году".

Член ОП отметил, что разница составляет менее 4%, что свидетельствует о том, что за 5 лет, прошедших с момента прошлых выборов губернаторов, в этих регионах "произошла нормализация и стабилизация электоральной системы в России и ее функционирование носит совершенно естественный характер".

Комплексы обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Гражданский контроль" подготовил доклад о подготовке к выборам
"Как вы понимаете, эти данные красноречиво опровергают тезисы тех, кто утверждает, что за последние годы уменьшилась политическая конкуренция на выборах губернаторов. Данные, которые вы видите, они на лицо. Ничего подобного — практически то же самое, что было у нас 5 лет назад, есть и сейчас. С очевидной поправкой на резкое увеличение прозрачности, честности и законности выборов для общественного контроля за этими выборами", — пояснил Григорьев.

По его словам, анализ по регистрации кандидатов в губернаторы был проведен во всех 22 регионах за 2018 год.

"Сравнили эту ситуацию по этим же самым регионам с ситуацией на прошлых выборах губернаторов. Они проходили в разных годах, но мы сравнили полностью по тем же регионам,…и аналогичное сравнение мы провели по 7 округах, в которых пройдут довыборы в ГД", — рассказал Григорьев.

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