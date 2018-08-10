В ОП рассказали о подготовке к выборам губернаторов в 2018 году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов в 2018 году практически аналогично прошлым выборам, что позволяет делать вывод о сохранении политической конкуренции, с очевидной поправкой на увеличение прозрачности, честности и законности выборов для общественного контроля за избирательным процессом, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Член ОП отметил, что разница составляет менее 4%, что свидетельствует о том, что за 5 лет, прошедших с момента прошлых выборов губернаторов, в этих регионах "произошла нормализация и стабилизация электоральной системы в России и ее функционирование носит совершенно естественный характер".
По его словам, анализ по регистрации кандидатов в губернаторы был проведен во всех 22 регионах за 2018 год.
"Сравнили эту ситуацию по этим же самым регионам с ситуацией на прошлых выборах губернаторов. Они проходили в разных годах, но мы сравнили полностью по тем же регионам,…и аналогичное сравнение мы провели по 7 округах, в которых пройдут довыборы в ГД", — рассказал Григорьев.