САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Саратовский региональный исполком партии "Единая Россия" проводит проверку после публикаций СМИ о недостойном поведении районного депутата Саввы Коргунова в одном из баров Саратова, сообщили в пятницу РИА Новости в реготделении партии.

По данным реготделения, 5 августа в местных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Ровенского районного собрания Саввы Коргунова. Информационное агентство "Свободные новости. FreeNews-Volga" сообщило, что депутат отказался оплачивать выставленный ему счет, охранники вызвали полицию, ей Коргунов заявил, что является депутатом, а потому его задержание будет незаконным. После этого, по данным информагентства, Коргунов ушел из бара, так и не расплатившись.

"Саратовский региональный исполнительный комитет партии направил запросы в УМВД России по городу Саратову и владельцу караоке-бара "Куршевель". Меры дисциплинарных взысканий или исключение из партии будут приняты по результатам всесторонней проверки", — говорится в ответе реготделения партии на запрос агентства.

По информации реготделения, Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.