САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Саратовский региональный исполком партии "Единая Россия" проводит проверку после публикаций СМИ о недостойном поведении районного депутата Саввы Коргунова в одном из баров Саратова, сообщили в пятницу РИА Новости в реготделении партии.
"Саратовский региональный исполнительный комитет партии направил запросы в УМВД России по городу Саратову и владельцу караоке-бара "Куршевель". Меры дисциплинарных взысканий или исключение из партии будут приняты по результатам всесторонней проверки", — говорится в ответе реготделения партии на запрос агентства.
По информации реготделения, Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.