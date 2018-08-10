"Гражданский контроль" подготовил доклад о подготовке к выборам

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Показатели участия в выборах, определенные законодательством, соблюдают менее трети зарегистрированных в России партий, нынешние региональные выборы показывают предел количественного роста партийной системы, говорится в докладе ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

Эксперты ассоциации подготовили доклад об итогах этапа выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов на региональных выборах, которые состоятся в этом году в единый день голосования 9 сентября.

Тренд на уменьшение числа партий



"Выборы выявляют естественный предел экстенсивного роста партийной системы, наблюдавшийся в 2012-2014 годов", — отмечено в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты напоминают, что либерализация условий создания и порядка регистрации партий, предпринятая в 2012 году, привела к бурному всплеску партстроительства. Однако большинство партий оказались неспособны обеспечить выдвижение кандидатов и списков кандидатов, у части из них для этого просто нет своего актива, уточняют они.

Как отмечено в докладе, из 65 зарегистрированных на настоящий момент партий семь созданы до так называемой "партийной реформы" 2012 года, еще 35 — в 2012 году, 13 — в 2013 году.

"С 2014 года процесс создания новых партий существенно замедлился, а с 2017 года наметился обратный тренд на уменьшение их общей численности", — подчеркивают авторы доклада.

В частности, за минувший год было создано только две партии, а прекратили свое существование девять — одна из них самораспустилась, остальные были ликвидированы по решению суда, указывают в ассоциации. И если к единому дню голосования-2017 право участвовать в выборах имела 71 партия, то к региональным выборам нынешнего года — 63 партии, напомнили эксперты.

Уже после старта кампаний в регионах этот список, как следует из данных на сайте Минюста, пополнила еще одна партия — "Народно-патриотическая партия России — власть народу". Однако, как поясняли в Центризбиркоме, она сможет принимать участие в тех выборах, которые назначены после того, как ею были поданы документы в Минюст.

Снижение численности партий, по мнению экспертов ассоциации, нельзя связать со снижением качества политической конкуренции.

"Скорее, здесь играют роль структурные изменения на политическом рынке, объективно заданные динамикой спроса и предложения. Право на создание партий задекларировано и снабжено необходимым объемом правовых гарантий, однако в дееспособное состояние партии должны приводить себя сами", — заявляют авторы доклада.

"Зачетное участие" не считается



Эксперты отметили, что закон "О политических партиях" возлагает на них обязанность участия в выборах, четко определяя критерии такого участия. Так, партия считается участвующей в выборах, если проводится голосование за федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от этой партии, либо за выдвинутого ею и зарегистрированного кандидата в президенты, либо кандидатов на должность главы региона не менее чем в 10% субъектов РФ, либо кандидатов на выборах заксобраний не менее чем в 20% регионов, либо кандидатов в органы местного самоуправления более чем в половине субъектов РФ.

Более того, по закону, не принимающие участия в выборах в течение 7 лет партии подлежат ликвидации. Авторы доклада ссылаются также на данные ЦИК России — по оценке ведомства, к марту 2018 года в такой "зоне риска" оказались 23 партии, не принимавшие участия в выборах; в случае отсутствия должной активности они должны быть ликвидированы в 2019 году, напомнили авторы доклада.

"Уровень участия в выборах, соответствующий требованиям законодательства (9 регионов участия в губернаторских выборах, или 17 регионов участия в выборах региональных парламентов, или 43 региона участия в муниципальных выборах), в настоящее время поддерживают только 18 партий", — говорится в докладе.

Эксперты уточняют, что речь идет о 14 партиях, в том числе "парламентской четверке", которые участвовали в думских выборах 2016 года. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Патриоты России", Партия роста, ПАРНАС, "Коммунисты России", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Зеленые", "Гражданская платформа" и "Гражданская сила".

Кроме того, в этот перечень попали "Гражданская инициатива", которая не так давно была преобразована в Партию перемен, и "Российский общенародный союз" — кандидаты от обеих партий участвовали в выборах президента России в этом году. Также в числе подпадающих под определенные законом критерии Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) и Демократическая партия России, участвовавшие в выборах региональных парламентов более чем в 17 регионах.

Эксперты обращают внимание на то, что ключевой критерий участия в выборах — выход на финишную прямую избирательной кампании, а неуспешные попытки выдвижения в зачет не идут. "Партии, желающие сохранить свой статус, выдвигают кандидатов не только (а подчас и не столько) для участия в выборах, а для обеспечения "зачетного участия", — считают авторы доклада.

Партийное представительство на выборах 9 сентября

На предстоящих в этом году осенних выборах "в очередной раз проявился дифференцированный характер участия политических партий, почти половина из которых устранилась от выдвижения своих кандидатов на выборах всех уровней", подчеркивают в "Гражданском контроле". Так, из 63 партий, имеющих право участия в выборах, лишь около половины воспользовались такой возможностью.

Например, на довыборах депутатов Госдумы, который 9 сентября пройдут в семи одномандатных округах, своих кандидатов выдвинули девять партий, но регистрацию прошли представители семи из них. Об участии в предстоящих в 22 регионах выборах высших должностных лиц субъектов РФ заявили представители 33 партий, однако этап регистрации прошли кандидаты от 17 партий.

"Уже можно говорить о полном отсутствии на предстоящих выборах глав регионов партий "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Национальный курс", "Российский общенародный союз", Партии социальных реформ, не сумевших зарегистрировать ни одного кандидата", — отмечено в докладе.

Кроме того, только 27 партий "реально принимают участие в выдвижении кандидатов на выборах депутатов законодательных (представительных) органов власти Российской Федерации по единым избирательным округам". "Из политических партий, находящихся в "зоне риска" по участию в выборах, только три проявили активность в выдвижении кандидатов на этом уровне выборов", — пояснили авторы доклада.

В частности, речь идет о партии "За справедливость!" и Партии пенсионеров России, списки которых были заверены, соответственно, на выборах в парламент Якутии и в заксобрание Ростовской области. Третьей в этом списке стала Аграрная партия России, которая выдвигала списки кандидатов в Башкирии и Бурятии, но в их заверении дважды было отказано.

В целом, по данным "Гражданского контроля", из 27 партий, чьи списки кандидатов были заверены, регистрацию прошли списки 18 партий. Далеко не все воспользовались и возможностью выдвигать кандидатов по одномандатным округам на выборах в заксобрания тех регионов, где они проходят по смешанной системе, это сделали только 30 партий, отмечено в докладе.