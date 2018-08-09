В Подмосковье за выборами будут наблюдать около десяти тысяч человек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Около 10 тысяч человек примут участие в наблюдении за законностью выборов губернатора Подмосковья на участках, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Законом Московской области "О выборах губернатора Московской области" предусмотрено, что Общественная палата Московской области вправе назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию субъекта. В настоящее время Общественной палатой Московской области проводится работа по формированию корпуса общественных наблюдателей для предстоящих в сентябре выборов губернатора региона. Ожидается, что порядка 10 тысяч человек примут участие в наблюдении за законностью выборов на участках. Для них будет организовано предварительное обучение", — говорится в сообщении.

Общественным наблюдателем может стать любой гражданин России, достигший на день голосования 18 лет, уточнили в пресс-службе.

"Сейчас в области ведется большая подготовительная работа к сентябрьским выборам. Общественная палата занимает, как обычно, активную позицию и поставила очень амбициозную задачу перед собой: планируется, что на каждом избирательном участке Московской области должен быть наблюдатель от Общественной палаты", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, слова которой приводятся в сообщении.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.