Суд снял Юлию Шестун с регистрации кандидатом на выборы в Подмосковье

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Юлия Шестун сообщила, что Серпуховский городской суд вынес постановление о ее снятии с регистрации кандидатом на пост главы Серпуховского района Подмосковья.

"Сегодня в Серпуховском городском суде от одного из кандидатов был подан иск о снятии меня с регистрации. Суд вынес постановление о снятии меня с регистрации", — заявила РИА Новости Шестун.

Она добавила, что планирует обжаловать решение суда и готовит обращение в Центральную избирательную комиссию.

Ранее Шестун заявляла, что выдвигалась на выборы исключительно в поддержку мужа — главы Серпуховского района Александра Шестуна, который обвиняется в превышении полномочий и находится в СИЗО. В понедельник Юлия Шестун сообщила, что избирательная комиссия Серпуховского района отказала Александру Шестуну, который хотел переизбраться главой района, в регистрации в качестве кандидата.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы.