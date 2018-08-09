Стивену Сигалу не выдавали дипломатический паспорт

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия не выдавала новому спецпредставителю МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актеру Стивену Сигалу дипломатический паспорт, но это может быть сделано при необходимости, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее стало известно, что известный актер, кинопродюсер и музыкант Сигал на должности спецпредставителя на общественных началах МИД РФ займется проектами с сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, а также сохранением связанных с Россией памятных мест в США, популяризацией наследия Русской Америки.

"Никакого дипломатического паспорта у господина Сигала нет. Нам задавали вопрос относительно того, может ли такое быть. Да, такое может быть, если будет принято решение о целесообразности, если в рабочем процессе так будет нужно", — сказала Захарова на брифинге в Москве.