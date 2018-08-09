Агитационная кампания Собянина стартует 13 августа

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Старт агитационной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина намечен на 13 августа, в ней примут участие порядка 10 тысяч волонтеров, сообщил журналистам глава предвыборного штаба Константин Ремчуков.

"Наша избирательная кампания вступает в новую фазу. У нас 10 тысяч волонтеров образовалось, и основная масса с понедельника, 13 числа, выйдут в город", — сказал Ремчуков.

Так, по словам главы штаба, четыре тысячи волонтеров продолжат работу в штабе, три тысячи будут заняты поквартирными обходами, и 2,5 тысячи волонтеров проведут восемь видов пикетов в городе, которые будут проводиться с использованием новейших технологий: телефонов и дополненной реальности. Кроме того, тысяча муниципальных депутатов проведут районную агитацию во дворах, а 152 доверенных лица кандидата Собянина встретятся с избирателями, в том числе в общественной приемной.

Также волонтеры будут раздавать агитационные материалы: брошюры о Москве, 146 брошюр "Мой район", а также значки, открытки, наклейки и магниты.

"Чтобы жители не боялись, что это какие-то незнакомые люди, наши волонтеры будут носить униформу с символикой штаба Собянина и значки", — пояснил Ремчуков.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.