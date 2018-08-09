Лавров примет участие в совещании глав МИД прикаспийских государств

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 августа примет участие в совещании глав МИД прикаспийских государств по подготовке пятого Каспийского саммита, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одиннадцатого августа глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восьмом совещании министров иностранных дел прикаспийских государств, которое будет посвящено подготовке пятого Каспийского саммита", — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что предыдущая подобная встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 года.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.