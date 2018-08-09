Вопрос о "муниципальном фильтре" обсудят после выборов, заявили в ЦИК

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вопрос о будущем "муниципального фильтра" на выборах глав регионов предполагается основным в повестке рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной под эгидой администрации президента РФ, которая соберется после сентябрьских региональных выборов, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Эта конструкция, к сожалению, не совсем работает, и далеко не везде. Поэтому, я думаю, сейчас — уже по результатам регистрационной и отказной кампании — в ближайшее время будут промежуточные итоги подведены", — сказала Гришина.
"И, насколько я понимаю, еще раз транслируя позицию (главы ЦИК) Эллы Александровны Памфиловой, что вопрос по муниципальному фильтру предполагается как основной и первый в связи со сбором рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства уже по результатам выборов", — добавила она.