Вопрос о "муниципальном фильтре" обсудят после выборов, заявили в ЦИК

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вопрос о будущем "муниципального фильтра" на выборах глав регионов предполагается основным в повестке рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной под эгидой администрации президента РФ, которая соберется после сентябрьских региональных выборов, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Отвечая на вопросы журналистов, она напомнила, что институт "муниципального фильтра" задумывался как поддержка муниципалитетами выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица региона. Этот механизм, уточнила Гришина, подразумевал активную работу партий на предварительном перед выборами главы региона электоральном этапе — выборах в муниципальные образования — с целью проведения определенного количества муниципальных депутатов для дальнейшего выдвижения своего кандидата на губернаторских выборах.

"Эта конструкция, к сожалению, не совсем работает, и далеко не везде. Поэтому, я думаю, сейчас — уже по результатам регистрационной и отказной кампании — в ближайшее время будут промежуточные итоги подведены", — сказала Гришина.

"И, насколько я понимаю, еще раз транслируя позицию (главы ЦИК) Эллы Александровны Памфиловой, что вопрос по муниципальному фильтру предполагается как основной и первый в связи со сбором рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства уже по результатам выборов", — добавила она.