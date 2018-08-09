ЦИК назвал регионы-лидеры по охвату участков видеонаблюдением

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва, Московская область, Алтайский и Красноярский края лидируют по охвату избирательных участков видеонаблюдением к предстоящим выборам 9 сентября, почти во всех регионах решается вопрос с установкой видеокамер в территориальных избиркомах, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Практически во всех регионах решается вопрос о видеонаблюдении в территориальных избирательных комиссиях", — сказала Гришина журналистам в четверг.

Вместе с тем, ряд регионов являются лидерами по оснащению видеокамерами непосредственно избирательных участков, уточнила она. "В настоящий момент это и Москва, включая участки, которые образуются за пределами города, и Московская область; также Алтайский край, который тоже очень серьезные вложения сделал по поводу обеспечения видеонаблюдения, Красноярский край. Эти регионы в лидерах по данному вопросу", — рассказала секретарь ЦИК.

Она пояснила, что все избирательные комиссии по этому направлению работают с региональными властями, поскольку обеспечение видеонаблюдения влечет и дополнительные затраты.