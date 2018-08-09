К 9 сентября восемь регионов приняли поправки об общественном наблюдении

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Восемь регионов успели принять поправки в региональное избирательное законодательство о возможности направления общественными палатами своих наблюдателей на выборы, в Алтайском крае соответствующие изменения рассчитывают принять до дня голосования 9 сентября, сообщила в четверг журналистам секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Она напомнила, что возможность участия наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат в наблюдении за выборами — это новация, которая была апробирована на выборах президента 18 марта текущего года. Соответствующие поправки, уточнила секретарь ЦИК, уже успели вступить в силу и для предстоящих дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые состоятся 9 сентября в семи одномандатных избирательных округах.

"Что касается регионов, то в порядке опережающего регулирования возможность участия общественных наблюдателей была предусмотрена законодательством республики Калмыкия, Приморского края, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей и города Москвы. Это достаточно большой по количеству избирателей сегмент выборов", — сказала Гришина.

Она напомнила, что федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав оставил введение такого общественного наблюдения на региональных выборах в компетенции региональных законодателей. В ряде регионов соответствующие поправки пока не были приняты, уточнила секретарь Центризбиркома.

"Надо сказать, что в регионах сейчас ведется работа по совершенствованию законодательства, по приведению его в соответствие с законом об основных гарантиях… Надо отметить, что, например, в Алтайском крае подготовлены поправки, по имеющейся у нас информации, сессия соберется на внеочередное заседание и успеет до дня голосования принять поправки в закон", — сообщила Гришина.

Таким образом, у общественных палат Российской Федерации и Алтайского края появится возможность направить своих наблюдателей на избирательные участки в ходе выборов в этом регионе, пояснила она.