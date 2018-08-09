Москва и Тегеран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России и Ирана Олег Сыромолотов и Голям Реза Дехкани обсудили обмен информацией для борьбы с терроризмом и сотрудничество двух стран в этой сфере, сообщил российский МИД.

В ходе прошедших в Москве в четверг консультаций стороны "обсудили перспективы сотрудничества и обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом в двустороннем формате и на ключевых международных площадках, в первую очередь, в ООН", — говорится в сообщении ведомства.

Представители Москвы и Тегерана также обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня, обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане и поделились национальными опытом в сфере борьбы с терроризмом, отмечает министерство.

Дипломаты подчеркнули необходимость активизировать международное сотрудничество для борьбы с феноменом "иностранных террористов-боевиков" и пресечения материальной и идеологической подпитки террористических организаций, сообщает МИД.