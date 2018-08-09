В ЦИК рассказали о предоставлении кандидатам в губернаторы эфирного времени

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Свыше тысячи теле- и радиоканалов предоставят кандидатам в губернаторы бесплатное и платное время для предвыборной агитации перед единым днем голосования 9 сентября, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина в четверг журналистам.

Она напомнила, что 11 августа на региональных выборах стартует агитационный период в средствах массовой информации; в регионах уже состоялись жеребьевки по распределению между кандидатами и партиями бесплатного эфирного времени и печатной площади. По ее словам, "возможность проведения агитации в СМИ у зарегистрированных кандидатов как всегда самая широкая".

"Например, на выборах высших должностных лиц 98 телеканалов и 92 радиоканала предоставляют эфирное время бесплатно", — сказала Гришина журналистам в четверг.

Кроме того, 451 региональное государственное периодическое издание бесплатно предоставит кандидатам в губернаторы печатную площадь для агитации на своих полосах. Помимо этого, 698 полиграфических организаций уведомили избиркомы о готовности предоставлять услуги по изготовлению агитационной продукции, сообщила секретарь ЦИК.

"Радио- и телеорганизации тоже готовы предоставлять услуги, это 377 телеканалов, 459 радиоканалов и 1178 периодических печатных изданий", — добавила она.

Прямые выборы глав регионов пройдут 9 сентября в 22 субъектах РФ.