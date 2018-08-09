В Госдуму в течение весенней сессии поступило более 159 тысяч обращений

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Свыше 159 тысяч обращений поступило в Государственную думу с января по июль, по сравнению с осенней сессией прошлого года число обращений выросло почти в два с половиной раза, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно опубликованной на сайте ГД инфографике, 124 тысячи обращений поступило через интернет-приемную, более 20 тысяч были переданы лично и еще свыше 15 тысяч отправлены по почте.

"Поступившие в Государственную думу обращения касались самых разных тем и вопросов: от экономики и политики до жилищно-коммунального хозяйства и обороны. Отметим, что количество обращений в ГД в течение весенней сессии значительно выросло по сравнению с прошлой осенней сессией — в 2,4 раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть поступивших обращений касалась социальной сферы — они составили 28,3% от общего числа, при этом в осеннюю сессию большинство обращений были связаны с политическими темами.

Кроме того, за январь-июль в приемной Госдумы было принято 5,2 тысячи человек.

"Основными темами обращений стали государство, общество и политика. В осеннюю сессию граждан больше всего интересовали вопросы обороны и безопасности", — отмечается в сообщении.