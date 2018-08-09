МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин не примет участие в предвыборных дебатах, которые начнут транслировать на телевидении и радио с 14 августа, сообщил журналистам глава предвыборного штаба кандидата Константин Ремчуков.

"Из сложившейся практики и характера занятости Собянина и его достаточно активного присутствия в информационном поле… мы приняли решение не принимать участие в дебатах", — сказал Ремчуков.

Он пояснил, что выделенные Собянину минуты было решено предоставить другим кандидатам на пост градоначальника. "Мы эти минуты решили подарить соискателям на пост мэра, потому что они менее известны москвичам… Мы время для дебатов используем на другие цели", — сказал глава штаба.

Московская городская комиссия ранее утвердила время выхода дебатов между кандидатами на должность мэра Москвы на двух городских телеканалах "Москва-24", "Москва Доверие" и двух радиоканалах — "Радио Москвы" и "Москва FM". Дебаты начнут транслировать с 14 августа по вторникам и четвергам в вечернее время. Бесплатное эфирное время под выпуск агитационных материалов предоставляется претендентам на пост мэра на период избирательной кампании с 27 августа по 7 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".