Путин готовится к визиту в Казахстан, на саммит "каспийской пятерки"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к рабочему визиту в Казахстан в Актау, где пройдет саммит "каспийской пятерки", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг.

"Продолжается подготовка президента к его рабочему визиту в Казахстан в Актау, который будет в воскресенье. Вы знаете, это будет встреча "каспийской пятерки", очень важное мероприятие", — сказал Песков журналистам.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.