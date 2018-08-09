Рано говорить о контрмерах России после новых санкций США, заявил Песков

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Преждевременно говорить о возможных контрмерах Москвы в связи с новыми санкциями США из-за инцидента в британском Солсбери, пока непонятно, о чем речь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, мы слышали официальные заявления о новых так называемых санкциях, мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно", — сказал Песков журналистам.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.