В Подмосковье откроют более 80 временных участков по выборам губернатора

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 80 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей будут работать в Подмосковье для проведения голосования на выборах губернатора региона, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Московской области сформировано 83 временных участка",- сказала Хаймурзина на заседании комиссии.

Пятьдесят семь временных избирательных участков будут открыты на территориях больниц региона, 10 — в следственных изоляторах Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области, два — на территории воинских частей, пять — на территории СНТ, четыре — на железнодорожных станциях и один — в торговом центре, следует из материалов к заседанию избирательной комиссии.

"Принципиально количество (временных участков) не возрастет, если и появятся, то какие-то единичные",- уточнила Хаймурзина.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.