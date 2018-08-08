Постпред России в ООН рассказал о нормализации отношений с Грузией

ООН, 8 авг — РИА Новости. Россия и Грузия планомерно продолжают работать над нормализацией своих отношений после событий августа 2008 года, несмотря на то, что многие западные страны хотят этому помешать, сообщил в среду журналистам исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков.

Председательствующая в Совбезе ООН в августе Великобритания включила в список вопросов для обсуждения в среду в рамках закрытого заседания Совбеза вопрос с формулировкой "Десятилетие войны между Россией и Грузией".

"Мы созванивались с постпредом Грузии на днях, пришли к понимаю, что есть внутриполитическое измерение, но надо смотреть в будущее и работать над оздоровлением отношений, и сейчас в этот процесс по линии российской дипломатии вносится огромный вклад", — сказал Сафронков.

"В соответствии с принципами урегулирования, которые были разработаны президентами Франции и России, началась работа, в развитие которой сейчас в Женеве идут международные дискуссии, там широкий круг участников — США, Россия, Абхазия, Южная Осетия, параллельно идет процесс нормализации грузинско-российских отношений, оздоровления", — добавил он.

Сафронков считает, что "когда созывали это совещание, то в том числе хотели подорвать процесс оздоровления отношений между Россией и Грузией, теперь мы переступили через это заседание и продолжим нашу работу в контактах с Тбилиси".

Постпред РФ добавил, что созыв заседания по такому вопросу, как "Десятилетие войны между Россией и Грузией" — политически и исторически некорректен.

"Никакой войны между Россией и Грузией не было, а была агрессия (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили на наших миротворцев и об этом факте не нужно забывать, мы объяснили, что и в Южной Осетии и Абхазии мы находились на совершенно законных основаниях и, разумеется, когда началась агрессия, объектами ударов стали наши миротворцы", — рассказал Сафронков.

"Их расположения были полностью уничтожены, погибло 10 наших миротворцев, 40 получили ранения, поэтому мы приняли ответные действия в соответствии со статьей 51 ООН — право на самооборону", — напомнил и.о. постпредства.