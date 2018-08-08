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Политика

СПЧ и ЦИК обсудили замечания правозащитников по итогам выборов президента

(обновлено: 19:06 08.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкВыборы президента России. 23 марта 2018Выборы президента России. 23 марта 2018
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и члены президентского совета по правам человека (СПЧ), входящие в состав созданной в совете мониторинговой рабочей группы, обсудили замечания из доклада правозащитников по итогам выборов президента России, которые состоялись 18 марта нынешнего года.

Девушка во время голосования на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Седьмого августа в Совете… состоялось совещание мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) с участием председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. В ходе мероприятия глава ЦИК России проинформировала правозащитников о своем отношении к консолидированному докладу МРГ СПЧ", — сообщает сайт СПЧ в среду.

По словам сопредседателя мониторинговой группы Ильи Шаблинского, глава Центризбиркома в ходе совещания критически разбирала основные положения доклада правозащитников, "поскольку сочла, что совет критиковал ЦИК не всегда обоснованно".

"Например, она сочла безосновательной критику программы "Мобильный избиратель". Она отметила, что, по сравнению с предыдущими выборами, гораздо меньше наблюдателей было удалено с участков, по всей России всего пять человек. В целом, очень благожелательно прошла дискуссия", — цитирует сайт совета слова Шаблинского.

Другой сопредседатель группы Игорь Борисов также позитивно оценил встречу, назвав диалог с ЦИК и СПЧ "обоюдно выгодным и полезным".

Выборы президента РФ в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Как указано в сообщении на сайте Центризбиркома, Памфилова в ходе совещания "подробно разобрала каждый пункт доклада, дала развернутый, аргументированный ответ по каждому замечанию, указав на ряд неточностей". Она отметила, что новый состав ЦИК является инициатором многих изменений в российской избирательной системе, и подчеркнула готовность ведомства к диалогу со всеми экспертами и представителями общественности.

"Очевидно, что кадровое обновление, усовершенствование технического оснащения, упрощение ряда процедур и введение механизма "Мобильный избиратель" направлены на повышение доверия граждан к выборам. Цель нашей работы сделать избирательную систему страны простой, понятной, при этом современной и надежной", – приводит сайт ЦИК слова Памфиловой.

Глава СПЧ Михаил Федотов со своей стороны отметил, что участие председателя ЦИК в заседании мониторинговой группы сделало дискуссию "не только острой, но и крайне результативной".

"Мы договорились, что главная миссия МРГ СПЧ — профилактика конфликтов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан. Именно в этом, а также в выработке предложений по совершенствованию механизмов общественного наблюдения на выборах может заключаться уникальность миссии МРГ СПЧ", — приводит сайт совета слова Федотова.

Информационный баннер губернаторских выборов 2018 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Действующая в СПЧ уже несколько лет мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, работала и на прошедших 18 марта президентских выборах. В этом году был обеспечен самый большой за период работы группы территориальный охват – представители СПЧ создали 14 региональных мониторинговых групп во всех федеральных округах. По итогам работы группа подготовила консолидированный доклад, который был опубликован в июне.

В частности, СПЧ рекомендовал детально обсудить с представителями профильных НКО все нюансы использования системы "мобильный избиратель", которая заменила институт открепительных удостоверений и позволяет гражданам голосовать вне места официальной регистрации. Правозащитники оценили новую систему как "имеющую хорошую перспективу для повсеместного использования на выборах", отмечая все же, что требуется усилить возможности контроля за реализацией этого механизма.

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