Слуцкий заявил о совпадении позиций России и Турции по санкциям США

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Позиции РФ и Турции по санкциям США полностью совпадают, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"С председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Обсудили, в частности, наши позиции по санкциям США. Они полностью совпадают", — написал глава комитета в своем Telegram-канале , прокомментировав размещенную там фотографию.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма". Трампа также просят призвать РФ отказаться от "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии.

Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".