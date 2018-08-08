Письмо Трампа Путину получено по дипломатическим каналам, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг — РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа для главы РФ Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", — сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — добавил Песков.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне.