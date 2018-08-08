В избирательную программу Собянина войдут предложения экспертов-экологов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предвыборная программа кандидата в мэра Москвы Сергея Собянина в части экологии будет сформирована с учетом предложений экспертов, передает корреспондент РИА Новости.
"Большие города изначально имеют проблему экологии, и в разное время эта проблема имеет разную остроту, но она всегда волновала и волнует горожан, москвичей", — сказал Собянин на встрече с экологическими экспертами в своем предвыборном штабе в среду.
По его словам, сегодня в Москве существуют проблемы и с точки зрения работы коммунального сектора, и с точки зрения обращения с отходами, загрязнением атмосферы транспортом, топливо- и энергопотреблением.
Он также напомнил о модернизации Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, на запахи которых жаловались около 2 миллионов жителей.
"Система, связанная с раздельным сбором мусора, мусоросортировкой, работой полигонов — это тоже важная тема. Важная тема с посадкой деревьев. Часть деревьев стареют, их надо вырубать. Прокладываются новые дороги, коммуникации, что тоже подвергает испытанию зеленый фонд, но главное, что с каждым срубленным деревом в Москве высаживают 2-3 новых дерева", — отметил он.
В ходе круглого стола эксперты вынесли кандидату ряд предложений об активном развитии электротранспорта, внедрении раздельного сбора бытовых отходов, озеленении, сбора дождевой воды для полива растений и другие рекомендации.