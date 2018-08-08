В избирательную программу Собянина войдут предложения экспертов-экологов

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время Круглого стола в предвыборном штабе на улице Покровка. 8 августа 2018

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предвыборная программа кандидата в мэра Москвы Сергея Собянина в части экологии будет сформирована с учетом предложений экспертов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что избирательная программа Собянина будет сформирована в августе на основе предложений экспертов в разных областях. В частности, мэр указывал на острые вызовы, связанные с экологией. По его словам, за последнее время они вышли на первый план в связи с обстановкой в Московской области.

"Большие города изначально имеют проблему экологии, и в разное время эта проблема имеет разную остроту, но она всегда волновала и волнует горожан, москвичей", — сказал Собянин на встрече с экологическими экспертами в своем предвыборном штабе в среду.

По его словам, сегодня в Москве существуют проблемы и с точки зрения работы коммунального сектора, и с точки зрения обращения с отходами, загрязнением атмосферы транспортом, топливо- и энергопотреблением.

"Мы перестали замечать над городом в январе и декабре "темную шапку", которая висела над городом в самые низкие температуры. Это происходило, потому что мы потреблялись много газа. В пиковых нагрузках газа не хватает, и в Европе, и в России из-за этого происходили ограничения в газоснабжении, и соответственно, мы вынуждены были топить наши ТЭЦ мазутом. Этот смог стоял неделями, и в последние годы этот смог исчез. Решение, связанное с оптимизацией всех энергосистем города, дало возможность меньше тратить газа и отказаться от мазута", — отметил кандидат.

Он также напомнил о модернизации Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, на запахи которых жаловались около 2 миллионов жителей.

"Система, связанная с раздельным сбором мусора, мусоросортировкой, работой полигонов — это тоже важная тема. Важная тема с посадкой деревьев. Часть деревьев стареют, их надо вырубать. Прокладываются новые дороги, коммуникации, что тоже подвергает испытанию зеленый фонд, но главное, что с каждым срубленным деревом в Москве высаживают 2-3 новых дерева", — отметил он.

В ходе круглого стола эксперты вынесли кандидату ряд предложений об активном развитии электротранспорта, внедрении раздельного сбора бытовых отходов, озеленении, сбора дождевой воды для полива растений и другие рекомендации.