Мэра Биробиджана могут отправить в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура ЕАО установила, что мэр Биробиджана Евгений Коростелев нарушил законодательный запрет на участие в управлении некоммерческой организацией, что может стать причиной его отставки, сообщает надзорное ведомство.

"Установлено, что глава администрации МО "Город Биробиджан" Еврейской автономной области — мэр Биробиджана Евгений Коростелев, назначенный на эту должность в июне 2015 года решением городской думы, одновременно является президентом и одним из учредителей некоммерческой организации, основным видом деятельности которой является техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств", — говорится в сообщении прокуратуры.

Федеральный закон запрещает главе муниципального образования участвовать в управлении некоммерческой организацией, при этом Коростелев после назначения на должность мэра до сих пор продолжает исполнять обязанности руководителя некоммерческого партнерства, отмечает прокуратура.

"Несоблюдение предусмотренных федеральным законодательством ограничений и запретов является основанием для удаления главы муниципального образования в отставку. Указанный вопрос рассматривается представительным органом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения… В адрес председателя городской думы МО "Город Биробиджан" ЕАО внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих", — сообщает прокуратура.

Отмечается также, что главе города внесено представление с требованием устранить нарушение закона.