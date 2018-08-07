В штабе Собянина не видят смысла в его участии в дебатах

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Константин Ремчуков заявил, что не видит смысла в участии Собянина в предвыборных дебатах.

"Особого смысла (в участии кандидата Собянина в предвыборных дебатах. — Прим.ред.) я не вижу", — сказал Ремчуков журналистам во вторник.

Он пояснил, что окончательный ответ об участии в дебатах Собянин планирует дать к началу предвыборной агитации, которая по закону начинается за 28 дней до выборов.

Московская городская комиссия ранее утвердила время выхода дебатов между кандидатами на должность мэра Москвы на двух городских телеканалах "Москва-24", "Москва Доверие" и двух радиоканалах — "Радио Москвы" и "Москва FM". Дебаты начнут транслировать с 14 августа по вторникам и четвергам в вечернее время. Кроме того, комиссия распределила очередность выхода агитационных роликов кандидатов: на весь агитационный период каждому кандидату предоставляется 300 минут по часу, то есть по 60 минут в будние дни.

Бесплатное эфирное время под выпуск агитационных материалов предоставляется претендентам на пост мэра на период избирательной кампании с 27 августа по 7 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".