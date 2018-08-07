Замглавы Минкомсвязи стал Олег Иванов из Роскомнадзора

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Иванова из Роскомнадзора замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Иванова Олега Анатольевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, Иванов с 27 сентября 2011 года занимал должность заместителя руководителя ведомства. С 1982 по 2011 годы он проходил службу в Вооруженных силах на различных командных и штабных должностях.