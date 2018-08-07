Первый конгресс общественных наблюдателей пройдет в Москве в августе

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Первый всероссийский конгресс общественных наблюдателей состоится в августе в Москве, участники обсудят вопросы развития института наблюдения на выборах с использованием современных цифровых технологий, сообщили в Российском фонде свободных выборов.

"Семнадцатого-восемнадцатого августа 2018 года в Москве состоится "Первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей", посвященный развитию общественного наблюдения на выборах с использованием современных цифровых технологий", — указано в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости во вторник.

Отмечено, что конгресс проводится по инициативе сети наблюдателей "Национальный общественный мониторинг", Ассоциации юристов России и Российского фонда свободных выборов. Партнерами мероприятия выступили общественные движения "Корпус "За чистые выборы", "Россия выбирает" и "Народный наблюдатель", а также общественное объединение "Группа 32".

"Для участия в конгрессе приглашены общественные наблюдатели из всех регионов России, члены молодежных избирательных комиссий, представители органов государственной власти, Центральной избирательной комиссии РФ и Общественной палаты РФ, эксперты по вопросам общественного наблюдения, международные наблюдатели, политические журналисты и блогеры", — говорится в сообщении.

Двухдневный конгресс предполагает проведение панельной сессии и экспертной дискуссии, а также ряда отдельных секций, мастер-классов, презентаций, кроме того программа включает в себя образовательный компонент и молодежную интерактивную музыкальную программу, сообщили в фонде.