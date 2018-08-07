Слуцкий рассказал, когда депутаты могут посетить США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы, которые не находятся под санкциями, могут посетить США после ноябрьских выборов в американский парламент, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник и вторник российские парламентарии провели ряд встреч с американским сенатором Рэндом Полом. По итогам встречи парламентариев во вторник Слуцкий сообщил о планах по активизации контактов с американскими коллегами.

"В следующий раз, возможно, в Вашингтон по итогам выборов мы отправим тех, кто не находится под санкциями", — сказал Слуцкий.