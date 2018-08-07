Кандидат в мэры Москвы Дегтярев рассказал о своей программе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев в случае победы на выборах готов создать коалиционное городское правительство, которое будет открыто для людей от любых политических сил.

"Мы сформируем такое правительство Москвы, в какое возьмем людей с любыми совершенно убеждениями. Если человек с левыми убеждениями, он образован, профессионал, любит Москву и хочет работать, возьмем и от левых сил в правительство Москвы. Так называемая уличная несистемная оппозиция – и их тоже возьмем, если лес не воровали, если не замешаны ни в каких проделках и не осуждены по каким-то статьям и хотят бороться с коррупцией", — сказал Дегтярев во вторник на встрече с городскими жителями.

По его мнению, власть должна формироваться не по политическому, а по профессиональному принципу. "Поэтому мы сформируем коалиционное правительство. Возьмем всех, кто хочет, чтобы Москва развивалась. Никого клеймить по политическим взглядам не будем ни в коем случае", — подчеркнул кандидат на пост мэра.

Он отметил, что его программа "Москва 2.0" предполагает учет мнений жителей при принятии любых решений, начиная от этажности при застройке новых домов и заканчивая открытием новых ресторанов в жилых кварталах. В частности, на обсуждение с жителями будут выноситься и вопросы, касающиеся размещения торговых точек в шаговой доступности от дома.

"Я лично всегда заезжал в фермерский ларек с мясом, покупал домой в лавке свежий хлеб и цветы жене. В моем районе теперь даже цветы негде купить. Чтобы этого не было, мы хотим сделать город открытым к людям", — добавил Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.