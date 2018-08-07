ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Политсовет якутского регионального отделения партии "Единая Россия" после скандального видео исключил Юрия Садовникова из списка кандидатов в народные депутаты Ил Тумэн.
"Исключить Садовникова Юрия Николаевича… из Колымо-Индигирской региональной группы №34 республиканского списка кандидатов в народные депутаты республики Саха (Якутия) шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия", — говорится в решении отделения.
Решение будет направлено в центральную избирательную комиссию Якутии.
Выборы в Ил Тумэн Якутии пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.