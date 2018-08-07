В Якутии ЕР исключила Садовникова из списка кандидатов в депутаты

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Политсовет якутского регионального отделения партии "Единая Россия" после скандального видео исключил Юрия Садовникова из списка кандидатов в народные депутаты Ил Тумэн.

Ранее на видеохостинге YouTube появился ролик, на котором якобы депутат Садовников в состоянии алкогольного опьянения устраивает скандал в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Нере Оймяконского улуса Якутии.

"Исключить Садовникова Юрия Николаевича… из Колымо-Индигирской региональной группы №34 республиканского списка кандидатов в народные депутаты республики Саха (Якутия) шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия", — говорится в решении отделения.

Решение будет направлено в центральную избирательную комиссию Якутии.

Выборы в Ил Тумэн Якутии пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.