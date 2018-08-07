ЦИК призвал избиркомы в Сибири активнее информировать избирателей о выборах

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Центризбирком России призывает избирательные комиссии сибирских регионов обратить особое внимание на работу по информированию населения о предстоящих 9 сентября выборах, так как многие избиратели о них не знают.
Гришина отметила, что ЦИК предложил регионам свои разъяснительные и организационные видео и радиоролики, чтобы как можно активнее проинформировать избирателей о предстоящих выборах без дополнительных затрат.
В единый день голосования в регионах Сибирского федерального округа пройдут выборы высших должностных лиц шести субъектов СФО – Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. В пяти регионах округа – республиках Бурятия и Хакасия, Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях, будут избираться депутаты законодательных органов власти. В Абакане и Томске выберут мэров городов. Всего с Сибири пройдет более 800 избирательных кампаний.