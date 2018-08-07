Россия не против восстановления дипотношений с Грузией, заявил Медведев

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия не будет возражать против восстановления дипломатических отношений с Грузией и готова выстраивать контакты с новым правительством страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"А с новым руководством (безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность) мы готовы выстраивать отношения. Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем", — сказал Медведев в интервью газете " Коммерсант ".

По словам главы российского правительства, вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии "не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией".

Он напомнил, что в Грузии сейчас другое правительство. "И если говорить о карьере (бывшего президента Грузии Михаила- ред.) Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии", — подчеркнул Медведев.

Российский премьер отметил, что за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества и туристического потока. "В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси", — добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.