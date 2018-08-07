Медведев объяснил, почему Грузию не следует принимать в НАТО

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россию признает независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту.

"Расширение НАТО – это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов. Относительно недавно было принято очередное решение о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Как это можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру", — сказал Медведев в интервью газете " Коммерсант ".

"Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы", —подчеркнул премьер РФ.

Он отметил, что принятие решения о приеме Грузии в НАТО может привести к серьезным последствиям.

"И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", — отметил глава российского правительства.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.