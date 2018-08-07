Медведев объяснил, почему Грузию не следует принимать в НАТО

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россию признает независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту.
"Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы", —подчеркнул премьер РФ.
Он отметил, что принятие решения о приеме Грузии в НАТО может привести к серьезным последствиям.
"И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", — отметил глава российского правительства.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.