Медведев заявил, что Россия не собиралась разгромить Грузию в 2008 году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью действий России в 2008 году не был разгром Грузии, свое решение проявить сдержанность премьер считает правильным.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше, Медведев озвучил преследуемые цели.

"Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить (тогдашнего президента Грузии Михаила) Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", — сказал российский премьер, занимавший тогда пост президента РФ.

В конечном счете, по словам Медведева, это дало возможность "успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

"Если вы помните, в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальявини была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной, и они начали агрессию", — пояснил он.

Медведев также отметил наличие тогда определенных суждений в адрес России — по поводу пропорциональности использования силы, но назвал их оценочными.

"Самое главное, был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнуть. Но я не считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать. Именно поэтому мною как верховным главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну", — добавил он.